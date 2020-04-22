Украина вошла в топ-20 стран по экспорту футболистов в 2019 году
11:17, 22 апреля 2020Футбол
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В прошлом году 250 украинцев выступали в зарубежных чемпионатах.
Форвард Роман Яремчук - один из украинских легионеров / фото: twitter.com/kaagent
Украина заняла шестнадцатое место в рейтинге по экспорту футболистов в мире в 2019 году.
Рейтинг с количеством футболистов, которые выступали в зарубежных чемпионатах, составила CIES Football Observatory.
В прошлом году за границей выступало 250 игроков с украинским паспортом. 79,6% украинских футболистов играло в высших дивизионах зарубежных лиг.
Возглавила рейтинг Бразилия - 1600 бразильских футболистов выступали за пределами родины. В тройку также вошли Франция (1027) и Аргентина (972).
football-observatory.com
УНИАН также сообщал о том, что футболист сборной Украины вошел в список топ-форвардов Европы.
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