Украина вошла в топ-20 стран по экспорту футболистов в 2019 году

В прошлом году 250 украинцев выступали в зарубежных чемпионатах.

Украина заняла шестнадцатое место в рейтинге по экспорту футболистов в мире в 2019 году.

Рейтинг с количеством футболистов, которые выступали в зарубежных чемпионатах, составила CIES Football Observatory.

В прошлом году за границей выступало 250 игроков с украинским паспортом. 79,6% украинских футболистов играло в высших дивизионах зарубежных лиг.

Возглавила рейтинг Бразилия - 1600 бразильских футболистов выступали за пределами родины. В тройку также вошли Франция (1027) и Аргентина (972).

УНИАН также сообщал о том, что футболист сборной Украины вошел в список топ-форвардов Европы.