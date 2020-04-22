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Украина вошла в топ-20 стран по экспорту футболистов в 2019 году

11:17, 22 апреля 2020
Футбол
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Форвард Роман Яремчук - один из украинских легионеров / фото: twitter.com/kaagent

Рейтинг с количеством футболистов, которые выступали в зарубежных чемпионатах, составила CIES Football Observatory.

В прошлом году за границей выступало 250 игроков с украинским паспортом. 79,6% украинских футболистов играло в высших дивизионах зарубежных лиг.

Возглавила рейтинг Бразилия - 1600 бразильских футболистов выступали за пределами родины. В тройку также вошли Франция (1027) и Аргентина (972).

football-observatory.com

УНИАН также сообщал о том, что футболист сборной Украины вошел в список топ-форвардов Европы.

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