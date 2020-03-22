В компании с Месси и Мбаппе: футболист сборной Украины вошел в список топ-форвардов Европы

Роман Яремчук является частью грозного атакующего трио бельгийского клуба.

Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук вошел в рейтинг лучших атакующих трио Европы.

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Список опубликовал портал Transfermarkt.

Яремчук забил 10 голов и вместе с одноклубниками Джонатаном Дэвидом (18 голов) и Лораном Депуатром (8) заняли девятое место. Трио бельгийского клуба забило 36 мячей.

В первую тройку клубов вошли "Бавария" (Роберт Левандовски, Серж Гнабри и Филиппе Коутиньо - 44 гола на троих), "Пари Сен-Жермен" (Килиан Мбаппе, Неймар, Мауро Икарди - 43) и "Лацио" (Чиро Иммобиле, Фелипе Кайседо, Хоакин Корреа - 42).

УНИАН ранее сообщал о том, что Яремчук перенес операцию из-за травмы.