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В компании с Месси и Мбаппе: футболист сборной Украины вошел в список топ-форвардов Европы

12:29, 22 марта 2020
Футбол
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Яремчук является лидером атаки Гента / фото: kaagent.be

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Список опубликовал портал Transfermarkt.

Яремчук забил 10 голов и вместе с одноклубниками Джонатаном Дэвидом (18 голов) и Лораном Депуатром (8) заняли девятое место. Трио бельгийского клуба забило 36 мячей.

В первую тройку клубов вошли "Бавария" (Роберт Левандовски, Серж Гнабри и Филиппе Коутиньо - 44 гола на троих), "Пари Сен-Жермен" (Килиан Мбаппе, Неймар, Мауро Икарди - 43) и "Лацио" (Чиро Иммобиле, Фелипе Кайседо, Хоакин Корреа - 42).

transfermarkt.de

УНИАН ранее сообщал о том, что Яремчук перенес операцию из-за травмы.

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