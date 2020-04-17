Руководство Динамо обсудило с футболистами сокращение зарплат - СМИ

В киевском клубе могут урезать зарплаты игрокам за два месяца.

"Динамо" может сократить зарплаты футболистам команды из-за паузы в сезоне, вызванной коронавирусом.

Об этом стало известно сайту Tribuna.com.

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Отмечается, что руководство клуба обсудило с игроками сокращение зарплаты за март на небольшой процент, а за апрель - до 50 процентов.

Напомним, на данный момент "Динамо" находится на карантине. Футболисты команды тренируются в индивидуальном порядке.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что зарплату футболистам сократили в ПФК "Львов".