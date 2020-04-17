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Руководство Динамо обсудило с футболистами сокращение зарплат - СМИ

22:02, 17 апреля 2020
Футбол
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Футболисты Динамо находятся на карантине / фото: ФК Динамо Киев

Об этом стало известно сайту Tribuna.com.

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Отмечается, что руководство клуба обсудило с игроками сокращение зарплаты за март на небольшой процент, а за апрель - до 50 процентов.

Напомним, на данный момент "Динамо" находится на карантине. Футболисты команды тренируются в индивидуальном порядке.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что зарплату футболистам сократили в ПФК "Львов".

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