Один из аутсайдеров УПЛ первым в чемпионате сократил зарплату футболистам

ПФК "Львов" на время карантина будет платить игрокам только половину зарплаты.

"Львов" стал первым клубом Украинской Премьер-лиги, который пошел на сокращение зарплаты в связи с остановкой чемпионата.

Об этом в Twitter сообщил журналист каналов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

По его словам, во время карантина "Львов" будет платить только половину зарплаты своим футболистам.

Читайте такжеКлуб УПЛ провел тренировку с помощью видеосвязи

"Львов" стал первым клубом украинской элиты, который пошел на сокращение зарплат. Игрокам объявили, что во время карантина будут платить только половину зарплаты. Тем ничего не оставалось, кроме как согласиться", - сообщил Бурбас.

Журналист также отметил, что другие клубы УПЛ пока не обсуждали с футболистами вопрос сокращения зарплаты.

На момент остановки УПЛ "Львов" занимает в таблице девятое место, имея столько же очков, сколько и у идущей десятой "Ворсклы" (21).

Как сообщал УНИАН, ранее ФИФА разрешила УПЛ вести с игроками переговоры о сокращении зарплаты.