Экс-футболист сборной Украины Алиев рассказал, за что ему нравится Путин

Александр Алиев считает, что Владимир Путин "сделал в России спорт".

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал о своем отношении к президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом Алиев сказал в интервью российскому сайту Sport24.ru.

"Как к нему относиться, если он уже 20 лет президент? Очевидно, как люди голосуют… Пускай Путин делает все для россиян, для стариков, чтобы они жили нормально. Но, еще раз, мы все прекрасно понимаем, что везде все воруют.

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Что мне нравится в Путине - так это то, что в России есть спорт. Развиты все виды. А в Украине этого нет. Был футбол, и то его убили и загубили", - сказал Алиев.

По мнению Алиева, Путин вместе с российскими олигархами сделали многое для развития спорта в стране:

"Мое мнение: ваш президент Путин собрал всех олигархов и сделал в стране спорт. Да, воровать можно, но люди сделали для страны, чтобы спорт развивался. Хотя у нас тоже столько олигархов, а они деньги воруют и ничего для страны не делают. И для спорта в том числе".

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