"Идем дружить?": известный украинский вратарь отреагировал на слова Усика про Россию

Рустам Худжамов считает, что на Александра Усика нужно не обращать внимания.

Бывший вратарь "Шахтера" и "Мариуполя" Рустам Худжамов прокомментировал высказывания боксера Александра Усика об отношениях между Украиной и Россией.

Слова Худжамова приводит Tribuna.com.

"Не разделяю мнение Усика. Но что - загнать его в резервацию? С такими людьми проще не вести диалог. Проблема в том, что когда к власти пришел, как Волан-де-Морт, сами знаете кто, то такие точки зрения снова повылазили наружу".

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В то же время, по словам Худжамова, то, что Усик может свободно высказать свое мнение, является одним из принципов демократии в стране:

"Но площадка для Усика - это один из принципов демократии. Где люди с разными взглядами, верованиями, сексуальной ориентацией являются гражданами одной страны. Но очень важную роль играет то, куда эти люди собираются нас вести, куда мы придем и для чего? Идем дружить с Россией, да? Для чего дружить с тем, кто поубивал много украинцев? Не только сейчас, а с 1917-го по 1990-й".

"Самое действенное с такими людьми - оставить их и не трогать", - подытожил Худжамов.

Как сообщал УНИАН, Худжамов также высказался о русском и украинском языках.