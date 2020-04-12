"Жена - персональный тренер": легионер Динамо показал, как поддерживает форму на карантине (видео)

Фран Соль во время самоизоляции тренируется шесть дней в неделю.

Испанский нападающий "Динамо" Фран Соль показал, как поддерживает форму на карантине, а также рассказал о своих тренировках.

Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

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"Тренируюсь каждый день. Единственное исключение делаю раз в неделю - в воскресенье, ведь отдых нужен и во время карантина, особенно если много тренируешься. В первую очередь я придерживаюсь той необходимой программы, которую разрабатывает наш тренерский штаб", - сказал Соль.

Испанский футболист также отметил, что его жена-диетолог является его персональным тренером:

"Моя жена тоже в определенной степени является моим персональным тренером, ведь она занимается этим делом профессионально. Поэтому у меня не возникает проблем с поддержанием хорошей формы и здоровым сбалансированным питанием".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист "Динамо" назвал причину превосходства "Шахтера".