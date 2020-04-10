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Английский топ-клуб предоставил знаменитый стадион для помощи в борьбе с коронавирусом

12:47, 10 апреля 2020
Футбол
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Стадион Олд Траффорд / REUTERS

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Об этом сообщила пресс-служба АПЛ.

Манкунианцы решили передать NHS стадион "Олд Траффорд", который теперь находится в резервном списке центров переливания крови.

Кроме того, руководство "Ман Юнайтед" выделило больницам Манчестера клубный парк из 16 автомобилей с водителями-волонтерами, а также медицинское оборудование и расходные материалы для Королевской больницы Солфорда.

В Великобритании зафиксировано уже более 65 тысяч случаев заражения СOVID-19, а также порядка восьми тысяч смертей.

Напомним, из-за пандемии коронавируса были остановлены практически все спортивные турниры Европы, в том числе и английская Премьер-лига.

УНИАН ранее сообщал о том, что пауза в английском футболе из-за коронавируса продлена на неопределенный срок.

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