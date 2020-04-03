Пауза в английском футболе из-за коронавируса продлена на неопределенный срок

АПЛ больше не ставит рамки окончания карантина.

Английская Премьер-лига приняла решение продлить карантин на неопределенный срок.

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Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Это решение касается всех дивизионов чемпионата Англии. Клубы провели переговоры и пришли к единому мнению, что с начала мая возобновить поединки, как планировалось ранее, не получится.

Новой даты возобновления турнира теперь нет. Чемпионат сможет начаться лишь после окончания пандемии, когда британское правительство даст официальное разрешение.

При этом в Англии намерены прислушаться к рекомендациям УЕФА и доиграть чемпионат, а также кубковые турниры, а не завершать их досрочно.

В Великобритании жертвами коронавируса стали уже 3605 человек. Всего зафиксировано более 38 тысяч случаев заражения.

УНИАН ранее сообщал о том, что звездный футболист жестко ответил на предложение тестировать вакцину от коронавируса в Африке.