Эффектный пас и гол-шедевр: украинцы Нойок и Милевский стали героями матча Кубка Беларуси (видео)

В первом матче полуфинала турнира "Динамо-Брест" одержало домашнюю победу.

Состоялся первый полуфинальный матч Кубка Беларуси, в котором "Динамо-Брест" принимало солигорский "Шахтер" и одержало победу со счетом 2:0.

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Героями встречи стали украинцы Александр Нойок и Артем Милевский. Первый забил гол-шедевр уже на шестой минуте ударом в касание, а второй на 13-й минуте сделал заброс за спины защитникам, который реализовал Павел Савицкий.

В составе хозяев дебютный поединок провел бывший защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди.

Главным тренером "Шахтера" является бывший наставник луганской "Зари" Юрий Вернидуб.

Ответную встречу команды проведут в Солигорске 29 апреля. Стоит отметить, что матчи в Беларуси продолжаются, несмотря на пандемию коронавируса.

Видео гола Нойка

Видео паса Милевского и гола Савицкого

УНИАН ранее сообщал о том, что Милевский попал в сборную тура чемпионата Беларуси после победного гола.