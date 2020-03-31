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Милевский попал в сборную тура чемпионата Беларуси после победного гола (фото, видео)

23:03, 31 марта 2020
Футбол
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Милевский забил гол со скидки соотечественника / фото: dynamo-brest.by

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В списке лучших нашлось место экс-форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артему Милевскому. 

"Динамо-Брест", за которое выступает украинец, встречалось со "Слуцком" на выезде и одержало победу со счетом 1:0.

Единственный гол в составе брестской команды организовали украинские футболисты. Александр Нойок сделал скидку после подачи со штрафного, а Милевский отправил мяч в сетку ворот соперника.

Для Милевского это был первый гол в нынешнем сезоне. "Динамо-Брест" в прошлом розыгрыше чемпионата прервало гегемонию БАТЭ и завоевало титул.

Чемпионат Беларуси - единственное первенство в Европе, которое не было остановлено из-за пандемии коронавируса.

УНИАН ранее сообщал о том, что Милевский заработал удаление в матче за Суперкубок Беларуси, но это не помешало его команде выиграть трофей.

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