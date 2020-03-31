Милевский попал в сборную тура чемпионата Беларуси после победного гола (фото, видео)
Белорусская федерация футбола представила сборную второго тура национального чемпионата, в которую попал украинский футболист.
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В списке лучших нашлось место экс-форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артему Милевскому.
"Динамо-Брест", за которое выступает украинец, встречалось со "Слуцком" на выезде и одержало победу со счетом 1:0.
Единственный гол в составе брестской команды организовали украинские футболисты. Александр Нойок сделал скидку после подачи со штрафного, а Милевский отправил мяч в сетку ворот соперника.
Каманда тыдня #БВЛ2020 2 тур. #БеларусбанкВышэйшаяЛіга2020#ЛюбіСвойФутболpic.twitter.com/yDcoQzGwFS— АБФФ (@BelFootFeder) March 31, 2020
Для Милевского это был первый гол в нынешнем сезоне. "Динамо-Брест" в прошлом розыгрыше чемпионата прервало гегемонию БАТЭ и завоевало титул.
Чемпионат Беларуси - единственное первенство в Европе, которое не было остановлено из-за пандемии коронавируса.
УНИАН ранее сообщал о том, что Милевский заработал удаление в матче за Суперкубок Беларуси, но это не помешало его команде выиграть трофей.