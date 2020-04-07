"Нет проблем с войной": экс-футболист Динамо сравнил чемпионаты Украины и России
Нападающий турецкого "Кайсериспора" Артем Кравец сравнил уровень украинской Премьер-лиги и чемпионата России по футболу.
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Бывшего игрока киевского "Динамо" цитирует Tribuna.com.
"Российский чемпионат сильнее украинского, ведь у них нет проблем с войной в стране. До войны это было прямо пропорционально. Говорить о политике - ходить по тонкому льду. Ты в любом случае скажешь то, что кому-то не понравится.
А это такая тонкая ситуация в отношениях двух народов, которые были братскими. Сложно выражаться. Лучше не выражаться, чтобы не обидеть кого-то. Ведь сколько людей, столько мнений", - заявил 30-летний футболист.
Кравец отметил, что не хочет глубоко затрагивать тему политики:
"Не готов дать интервью об отношениях между Украиной и Россией, потому что не разбираюсь, не лезу туда. Понимаю, что в этой ситуации ничего не могу сделать, не могу повлиять. Очень хотел бы, что это все закончилось как можно быстрее и перестали умирать люди".
В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Кравец провел 11 матчей и забил четыре гола. В настоящий момент турнир остановлен из-за пандемии коронавируса.
УНИАН ранее сообщал о том, что экс-футболист сборной Украины поделился впечатлениями от жизни в Крыму.