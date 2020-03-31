"Потеряли очень много": экс-футболист сборной Украины поделился впечатлениями от жизни в Крыму

Денис Голайдо отметил, что футбол на полуострове переживает серьезный спад.

Бывший полузащитник симферопольской "Таврии" и сборной Украины Денис Голайдо рассказал о том, как изменилась жизнь в Крыму после аннексии полуострова Россией в 2014-м году.

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Футболист дал интервью порталу Tribuna.com.

"Госорганы начали получать большие деньги. Расти начали. А для меня стало хуже в Крыму после 2014 года - футбол умер. После 30 как футболистам зарабатывать? В финансовом плане мы потеряли очень много. Слава богу, при Украине заработали - квартиры купили, дома, что-то открыть успели. Сейчас стало хуже в плане достатка.

А в жизни ничего не поменялось - все как было, так и есть. Магазины забиты. Единственное, сейчас массово начали в Симферополе строить новострои целыми районами. При Украине такого не было. Ну и дороги делают из Керчи - с моста как начали. Слава богу, сейчас хоть нормальные дороги будут", - сказал Голайдо.

Также 35-летний футболист оценил уровень чемпионата Крыма:

"Играют восемь команд. Большинство из них финансирует власть и только двум, кажется, помогают спонсоры. Уровень чемпионата даже не могу с чем-то сравнить. Слабенький. Возможно, вторая лига Украины или России. Есть еще любительская лига, там сейчас осталось 12 команд, оттуда две выходят в высшую. Людей ходит мало на матчи. Неинтересно. Я за последнее время может два или три раза был".

По словам Голайдо, на полуострове до сих пор больше поддерживают сборную Украины:

"Те, кто прожил при Украине, все равно за сборную Украины. Пришла Россия, но как я могу начать болеть за ее сборную? Если я всю жизнь поиграл при Украине, зарабатывал деньги, у меня дочка в Украине родилась. Чего я должен поддерживать Россию? Я ее поддерживаю, но я не болею за нее.

Например, будут играть Украина и Россия, буду переживать за украинских пацанов. И так большинство. Понятно, это не про молодежь. Пойди и спроси у них про футболистов украинской сборной - они никого не знают. Тут не транслируют чемпионат Украины, разве что сборную".

Денис Голайдо помимо "Таврии" выступал за донецкий "Металлург", "Закарпатье" и клуб "Слуцк" из Беларуси. Он завершил карьеру в 2017-м году.

УНИАН ранее сообщал о том, что известный вратарь с российским паспортом объяснил, почему выбрал для жизни Украину.