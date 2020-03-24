Роналду построит отделения для больниц в рамках борьбы с коронавирусом

Португальский футболист поможет госпиталям Лиссабона и Порту.

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду займется благотворительностью, чтобы помочь соотечественникам победить коронавирус.

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Об этом сообщает ESPN.

Футболист и его агент Жорже Мендеш профинансируют строительство трех отделений интенсивной терапии в двух португальских госпиталях - в Лиссабоне и Порту.

В больнице Лиссабона подтвердили данную информацию, отметив, что в отделениях будет все необходимое оборудование для спасения больных коронавирусом. Они будут названы в честь Мендеша и Роналду.

Стоит отметить, что в Португалии зафиксировано уже более 2300 случаев заражения коронавирусом, а 30 человек погибло.

Чемпионат Италии ранее был остановлен из-за пандемии коронавируса, а "Ювентус" ушел на карантин.

УНИАН ранее сообщал о том, что у знаменитого футбольного тренера диагностировали коронавирус.