цей матеріал доступний українською

В Китае коронавирусом заразился первый футболист: им стал экс-игрок Манчестер Юнайтед

10:27, 22 марта 2020
Футбол
956 0
Феллайни играет в Китае с прошлого года / фото: Sky Sports

Читайте такжеЛегенда футбола Мальдини заболел коронавирусом

Об этом сообщает Goal.com.

По информации издания, 32-летний футболист 20 марта прибыл в город Цзинань на поезде, после чего сдал тест, которых оказался положительным.

Феллайни стал первым футболистом чемпионата Китая, который заразился COVID-19. Стоит отметить, что именно из этой страны пошла пандемия коронавируса. В Китае ситуация уже идет на спад, а всего там насчитывается более 80 тысяч случаев заражения.

Полузащитник выступает за "Шаньдун Лунэн" с прошлого года. До этого он более десяти лет играл за "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед" в английской Премьер-лиге.

УНИАН ранее сообщал о том, что от коронавируса умер бывший президент мадридского "Реала".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter