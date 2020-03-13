Шахтер при пустых трибунах обыграл Вольфсбург в Германии

Команды не реализовали два пенальти, а "горняки" вели в счете дважды.

Донецкий "Шахтер" 12 марта cыграл первый матч 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга". Встреча прошла на "Фольцваген-Арене" в Германии и завершилась победой украинцев - 2:1.

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Стоит отметить, что трибуны арены были пустыми из-за угрозы распространения коронавируса.

В первом тайме "Шахтер" неожиданно не стал действовать вторым номером и старался завладеть мячом. Хозяева провели несколько острых атак, однако уже на 16-й минуте пропустили. Исмаили совершил подачу с левого фланга, защитник неудачно принял мяч, а Жуниор Мораес головой отправил его в сетку с нескольких метров.

Уже на 21-й минуте Арнольд сыграл рукой в своей штрафной, а рефери после помощи VAR назначил пенальти в ворота "Вольфсбурга". К точке подошел Виктор Коваленко, но переиграть вратаря ему не удалось. Перед самым перерывом аналогичный шанс был и у немцев, когда мяч после удара отскочил от Кривцова в руку Матвиенко. 11-метровый решил исполнить нападающий Ваут Вегхорст, который в момент удара поскользнулся и отправил мяч на трибуны.

Второй тайм "Вольфсбург" начал значительно активнее и сразу заработал угловой. После подачи с флажка Брукс выиграл борьбу за мяч у Матвиенко и нанес результативный удар головой - 1:1.

Затем игра несколько успокоилась, но "Шахтер" сумел воспользоваться одним из своих шансов. Алан Патрик заработал стандарт перед штрафной немцев и сам его исполнил - мяч от руки вратаря и перекладины отскочил обратно в поле, а там на добивании первым оказался Маркос Антонио, который и принес дончанам победу. В последние минуты "Вольфсбург" чаще атаковал, однако Пятов действовал надежно.

"Вольфсбург" - "Шахтер" - 1:2

Голы: Брукс, 48 - Мораес, 17, Маркос Антонио, 73

"Вольфсбург": Кастельс, Штеффен, Кнохе, Брукс, Отавио, Арнольд, Шлагер (Жоау Виктор, 73), Герхардт, Мехмеди (Гинчек, 80), Вегхорст, Брекало

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили (Хочолава, 68), Алан Патрик, Маркос Антонио, Тете, Коваленко (Майкон, 66), Тайсон (Коноплянка, 88), Мораес

Предупреждения: Вегхорст, Штеффен, Брукс

На 23-й минуте Коваленко не реализовал пенальти (вратарь).

На 45+2-й минуте Вегхорст не реализовал пенальти (мимо ворот).

Ответная игра должна пройти 19 марта в Харькове. Велика вероятность, что матч будет проходить при пустых трибунах, если УЕФА вовсе не остановит Лигу Европы из-за пандемии коронавируса.

УНИАН ранее сообщал о том, что УЕФА рассмотрит вопрос паузы в Лиге чемпионов и Лиге Европы 17 марта.