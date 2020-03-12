УЕФА перенесет Евро-2020 из-за коронавируса - СМИ

Официально решение пока не принято.

В УЕФА уже принято решение о переносе чемпионата Европы-2020 по футболу на следующий год из-за пандемии коронавируса.

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Об этом сообщает французское издание LʼEquipe со ссылкой на источники в организации.

На официальном сайте УЕФА появилось сообщение о собрании всех 55 членов-ассоциаций для обсуждения ситуации с коронавирусом. Заседание должно состояться 17 марта.

По информации французского издания, именно в этот день УЕФА объявит об остановке Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также переносе Евро-2020 на 2021 год.

Велика вероятность, что с 12 июня по 12 июля, когда планировалось провести Евро-2020, будут доигрываться клубные еврокубки, а также завершение отбора на чемпионат Европы. При этом УЕФА еще надо договориться о переносе с ФИФА, так как летом 2021 года запланирован клубный чемпионат мира в Китае.

Ранее появилась информация о том, что футбольные федерации нескольких стран обратились в УЕФА с просьбой о переносе Евро с лета 2020-го на следующий год в связи со вспышкой коронавируса.

В частности, как сообщал УНИАН, в Италии публично призвали УЕФА перенести Евро-2020.