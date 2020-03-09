Матч плей-офф Лиги чемпионов пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса

Французские болельщики не смогут поддержать "Пари Сен-Жермен".

"Пари Сен-Жермен" будет принимать дортмундскую "Боруссию" в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса.

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Об этом сообщила пресс-служба парижского клуба.

Данное решение было принято французской полицией, чтобы не допустить скопления людей. Это связано с распространением в Европе китайского коронавируса.

Первый матч команд в Германии завершился победой дортмундцев со счетом 2:1. Второй поединок пройдет в среду, 11 марта. Начало - в 22.00.

Напомним, практически во всех странах континента были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Лидером в этой статистике является Италия, где власть приняла решение закрыть для посещения все спортивные соревнования на ближайший месяц.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в УЕФА опровергли информацию о планах перенести Евро-2020 из-за китайского вируса.