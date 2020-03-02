"Паника может быть хуже вируса": исполком УЕФА не обсуждал вопрос переноса Евро-2020

Президент УЕФА Александер Чеферин настроен на проведение турнира в сроки.

Тема вспышки коронавируса и возможного переноса Евро-2020 практически не обсуждалась в ходе заседания исполкома УЕФА.

Об этом ТАСС сообщил член исполкома УЕФА Алексей Сорокин.

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По его словам, президент УЕФА Александер Чеферин призвал не создавать панику.

"Вопрос коронавируса практически не поднимался на заседании. Президент УЕФА сразу задал тон, что паника вокруг всего этого может быть хуже, чем сам вирус. Он призвал не паниковать, пока все под контролем, Евро-2020 никак не затронуто", - сказал Сорокин.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в двенадцати городах. Матч-открытие турнира должен пройти в Риме.

Как сообщал УНИАН, ранее вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил, что Европейский футбольный союз занял "выжидательную позицию".