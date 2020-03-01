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Украинская Премьер-лига: результаты матчей 20-го тура, таблица

20:19, 01 марта 2020
Футбол
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Динамо потеряло вторую строчку в таблице / фото: ФК Динамо Киев

"Шахтер" прервал свою беспроигрышную серию в УПЛ, которая насчитывала 48 матчей, а "Динамо" проиграло "Днепру-1". Поражением киевлян воспользовалась "Заря", которая вышла на второе место.

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Результаты матчей

"Днепр-1" - "Динамо" - 3:1

Голы: Супряга, 71, 82, 90 - Вербич, 45+5 (с пенальти)

"Львов" - "Александрия" - 1:1

Голы: Альваро, 87 - Мышенко, 10

"Десна" - "Мариуполь" - 4:0

Голы: Тотовицкий, 12, 21, Филиппов, 58 (с пенальти), Калитвинцев, 90+2

"Колос" - "Карпаты" - 2:1

Голы: Ильин, 11, Петров, 42 - Козак, 78

"Заря" - "Олимпик" - 1:0

Гол: Кабаев, 77

"Ворскла" - "Шахтер" - 1:0

Гол: Степанюк, 30

Турнирная таблица

upl.ua

УНИАН также опубликовал видеообзор и полное видео матча "Заря" - "Олимпик".

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