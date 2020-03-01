Украинская Премьер-лига: результаты матчей 20-го тура, таблица

"Динамо" и "Шахтер" потерпели поражения, "Заря" вышла на второе место.

С 28 февраля по 1 марта прошли поединки 20-го тура Украинской Премьер-лиги. "Шахтер" прервал свою беспроигрышную серию в УПЛ, которая насчитывала 48 матчей, а "Динамо" проиграло "Днепру-1". Поражением киевлян воспользовалась "Заря", которая вышла на второе место. Читайте такжеДнепр-1 - Динамо: обзор и полное видео матча УПЛ Результаты матчей "Днепр-1" - "Динамо" - 3:1 Голы: Супряга, 71, 82, 90 - Вербич, 45+5 (с пенальти) "Львов" - "Александрия" - 1:1 Голы: Альваро, 87 - Мышенко, 10 "Десна" - "Мариуполь" - 4:0 Голы: Тотовицкий, 12, 21, Филиппов, 58 (с пенальти), Калитвинцев, 90+2 "Колос" - "Карпаты" - 2:1 Голы: Ильин, 11, Петров, 42 - Козак, 78 "Заря" - "Олимпик" - 1:0 Гол: Кабаев, 77 "Ворскла" - "Шахтер" - 1:0 Гол: Степанюк, 30 Турнирная таблица УНИАН также опубликовал видеообзор и полное видео матча "Заря" - "Олимпик".

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