Украинская Премьер-лига: результаты матчей 20-го тура, таблица
С 28 февраля по 1 марта прошли поединки 20-го тура Украинской Премьер-лиги.
"Шахтер" прервал свою беспроигрышную серию в УПЛ, которая насчитывала 48 матчей, а "Динамо" проиграло "Днепру-1". Поражением киевлян воспользовалась "Заря", которая вышла на второе место.
Читайте такжеДнепр-1 - Динамо: обзор и полное видео матча УПЛ
Результаты матчей
"Днепр-1" - "Динамо" - 3:1
Голы: Супряга, 71, 82, 90 - Вербич, 45+5 (с пенальти)
"Львов" - "Александрия" - 1:1
Голы: Альваро, 87 - Мышенко, 10
"Десна" - "Мариуполь" - 4:0
Голы: Тотовицкий, 12, 21, Филиппов, 58 (с пенальти), Калитвинцев, 90+2
"Колос" - "Карпаты" - 2:1
Голы: Ильин, 11, Петров, 42 - Козак, 78
"Заря" - "Олимпик" - 1:0
Гол: Кабаев, 77
"Ворскла" - "Шахтер" - 1:0
Гол: Степанюк, 30
Турнирная таблица
УНИАН также опубликовал видеообзор и полное видео матча "Заря" - "Олимпик".