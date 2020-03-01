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Заря - Олимпик: обзор и полное видео матча УПЛ

15:50, 01 марта 2020
Футбол
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Виталий Вернидуб / фото: ФК Заря

Луганский клуб одержал минимальную победу - 1:0. Победный гол "Заря" забила на 77-й минуте матча, его автором стал Владислав Кабаев.

Благодаря этой победе "Заря" вышла на второе место в таблице УПЛ.

Видеообзор матча

Полное видео матча 

Встреча этих команд в первом круге завершилась разгромной победой "Зари" со счетом 5:0.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Колос" закрепился в топ-шестерке УПЛ.

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