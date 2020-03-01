Заря - Олимпик: обзор и полное видео матча УПЛ
15:50, 01 марта 2020Футбол
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Луганский клуб использовал шанс подняться на второе место в турнирной таблице УПЛ.
Виталий Вернидуб / фото: ФК Заря
1 марта на "Славутич-Арене" в Запорожье прошел матч 20-го тура чемпионата Украины между "Зарей" и "Олимпиком".
Луганский клуб одержал минимальную победу - 1:0. Победный гол "Заря" забила на 77-й минуте матча, его автором стал Владислав Кабаев.
Благодаря этой победе "Заря" вышла на второе место в таблице УПЛ.
Видеообзор матча
Заря – Олимпик - 1:0. Обзор матча
Полное видео матча
Встреча этих команд в первом круге завершилась разгромной победой "Зари" со счетом 5:0.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Колос" закрепился в топ-шестерке УПЛ.
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