Футболист Динамо озвучил сумму премиальных за победу сборной Украины U-20 на чемпионате мира

Денис Попов рассказал о том, как были распределены премии.

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов рассказал о премиальных, которые получил за победу в составе сборной Украины U-20 на чемпионате мира-2019.

Об этом Попов рассказал в программе "Отдушивдушу" на YouTube.

"Около 30 тысяч долларов нам дали - тем, кто играл. Договорились с тренером, что будем делить так: отталкиваться от того, кто больше сыграл. Так разумнее. Допустим, есть люди, которые не играли, но были с нами, участвовали в процессе, были месяц там так же, как и мы. Они тоже заслужили", - сказал Попов.

Читайте такжеСборная Украины U-20 получила рекордные призовые за победу на ЧМ (фото)

"Я шесть матчей сыграл, в финале не играл, потому что в полуфинале красную карточку получил", - добавил защитник.

Попов переживал, что премиальные могут не выплатить:

"Кормили обещаниями - завтра, завтра... Сказали, что в декабре все выплатят. Вот и дождались спустя пять месяцев. И то были свои проблемы...".

Напомним, в декабре сообщалось, что сборная Украины U-20 получила рекордные премиальные - 1 миллион долларов на всю команду.

УНИАН ранее также сообщал о том, что стала известна зарплата легионера "Динамо" Миккеля Дуэлунда.