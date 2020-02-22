Солидная сумма: стала известна зарплата легионера, который не играл за Динамо с мая

Датское СМИ озвучило зарплату Миккеля Дуэлунда.

Стала известна зарплата, которую полузащитник Миккель Дуэлунд получает в киевском "Динамо".

Об этом сообщает bt.dk.

По данным источника, годовой оклад Дуэлунда - от 1,6 миллиона до 2 миллионов евро (130-160 тысяч евро в месяц).

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Сам Дуэлунд не стал называть точную сумму, но подтвердил, что получает в "Динамо" солидную зарплату:

"Не хочу говорить о сумме, но это правда, что я приходил в такой гигантский клуб, как "Динамо" Киев, не на ту зарплату, которую получал в датской Суперлиге".

Напомним, 22-летний Дуэлунд перешел в "Динамо" летом 2018 года, однако с тех пор сыграл за клуб всего в 13 матчах и забил 1 гол. В предыдущий раз датчанин выходил на поле в составе киевского клуба еще в мае прошлого года, а всю первую половину текущего сезона пропустил из-за травмы.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" опубликовало налоговые декларации трех футболистов.