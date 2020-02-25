Динамо и Шахтер могут встретиться в марте: состоялась жеребьевка второго этапа УПЛ

Сформирован календарь матчей второго этапа Украинской Премьер-лиги.

25 февраля состоялась жеребьевка второго этапа украинской Премьер-лиги 2019-2020, по итогам которого был сформирован календарь соревнований.

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Если "Динамо" сохранит второе место в таблице УПЛ по итогам 22-х туров, то следующая встреча киевлян с "Шахтером" пройдет в рамках 24-го тура (базовая дата - 21 марта), а ответная встреча - в 29-м туре (25 апреля).

Базовой датой матчей заключительного тура УПЛ утверждено 16 мая.

Календарь второго тура был опубликован на официальном сайте УПЛ.

Ранее УНИАН сообщал о результатах матчей 19-го тура УПЛ и положении команд.