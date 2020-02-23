Украинская Премьер-лига: результаты матчей 19-го тура, таблица

"Шахтер" и "Динамо" добыли победы на последних минутах.

22 и 23 февраля состоялись матчи 19-го тура украинской Премьер-лиги.

"Шахтер" сохранил отрыв от "Динамо" в 14 очков. "Горняки" на последних минутах сумели дожать "Десну". В этом матче впервые в истории украинского футбола гол был отменен с помощью VAR.

"Динамо", в свою очередь, только в компенсированное время добыло победу над "Ворсклой".

Результаты матчей

"Мариуполь" - "Заря" - 1:2

Голы: Мишнев, 69 - Перович, 62, Леднев, 67

"Динамо" - "Ворскла" - 2:1

Голы: Буяльский, 50, Вербич, 90+1 - Степанюк, 62

"Карпаты" - "Днепр-1" - 1:1

Голы: Дийе, 24 - Супряга, 41

"Александрия" - "Колос" - 1:2

Голы: Ситало, 61 - Смирный, 46, 90+2

"Шахтер" - "Десна" - 1:0

Голы: Марлос, 90+4

"Олимпик" - "Львов" - 0:1

Голы: Богунов, 84

Турнирная таблица

УНИАН ранее опубликовал видеообзор матча "Динамо" - "Ворскла".