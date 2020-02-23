Украинская Премьер-лига: результаты матчей 19-го тура, таблица
22 и 23 февраля состоялись матчи 19-го тура украинской Премьер-лиги.
"Шахтер" сохранил отрыв от "Динамо" в 14 очков. "Горняки" на последних минутах сумели дожать "Десну". В этом матче впервые в истории украинского футбола гол был отменен с помощью VAR.
"Динамо", в свою очередь, только в компенсированное время добыло победу над "Ворсклой".
Результаты матчей
"Мариуполь" - "Заря" - 1:2
Голы: Мишнев, 69 - Перович, 62, Леднев, 67
"Динамо" - "Ворскла" - 2:1
Голы: Буяльский, 50, Вербич, 90+1 - Степанюк, 62
"Карпаты" - "Днепр-1" - 1:1
Голы: Дийе, 24 - Супряга, 41
"Александрия" - "Колос" - 1:2
Голы: Ситало, 61 - Смирный, 46, 90+2
"Шахтер" - "Десна" - 1:0
Голы: Марлос, 90+4
"Олимпик" - "Львов" - 0:1
Голы: Богунов, 84
Турнирная таблица
УНИАН ранее опубликовал видеообзор матча "Динамо" - "Ворскла".