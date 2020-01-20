Полтавская Ворскла подписала нападающего Шахтера (видео)
Украинский нападающий Владислав Кулач подписал контракт с "Ворсклой".
Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.
Кулач поставил подпись под соглашением, которое рассчитано на полтора года.
Читайте такжеБывший форвард сборной Украины перешел в азербайджанский клуб (фото)
Ранее контракт 26-летнего форварда принадлежал "Шахтеру", а последние полгода он провел в аренде в венгерском "Гонведе".
В составе "Ворсклы" Кулач уже выступал на правах аренды в период с 2017 по конец 2018 года. В составе полтавского клуба форвард забил 12 голов в 42 матчах.
Кулач прокомментировал свое возвращение в "Ворсклу":
"Эмоции самые положительные. Я рад вернуться в "Ворсклу". Надеюсь помочь команде", - сказал нападающий.
Напомним, после 18-ти туров "Ворскла" занимает в УПЛ 11-е место.
УНИАН ранее также сообщал о том, что "Днепр-1" усилился легионерами с опытом выступлений в УПЛ.