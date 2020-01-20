Полтавская Ворскла подписала нападающего Шахтера (видео)

Владислав Кулач вернулся в полтавский клуб.

Украинский нападающий Владислав Кулач подписал контракт с "Ворсклой".

Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.

Кулач поставил подпись под соглашением, которое рассчитано на полтора года.

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Ранее контракт 26-летнего форварда принадлежал "Шахтеру", а последние полгода он провел в аренде в венгерском "Гонведе".

В составе "Ворсклы" Кулач уже выступал на правах аренды в период с 2017 по конец 2018 года. В составе полтавского клуба форвард забил 12 голов в 42 матчах.

Кулач прокомментировал свое возвращение в "Ворсклу":

"Эмоции самые положительные. Я рад вернуться в "Ворсклу". Надеюсь помочь команде", - сказал нападающий.

Напомним, после 18-ти туров "Ворскла" занимает в УПЛ 11-е место.

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