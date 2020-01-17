Днепр-1 усилился легионерами с опытом выступлений в УПЛ (фото)
19:18, 17 января 2020Футбол
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Днепровский клуб продолжает активную трансферную кампанию.
Лукас Тейлор играл за ПФК Львов / фото: СК Днепр-1
"Днепр-1" подписал контракты с защитником Лукасом Тейлором и полузащитником Франсиско Ди Франко.
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Об этом сообщил официальный сайт клуба УПЛ.
Соглашение с 24-летним Тейлором рассчитано на полтора года. Это первый бразилец в истории "Днепра-1".
Защитник уже выступал в Украине за ПФК "Львов" и был одним из лидеров команды, после чего играл за команду U-23 в португальском "Эшториле".
Ди Франко проводил третий сезон в составе "Карпат". В нынешнем розыгрыше чемпионата Украины на счету 24-летнего аргентинца 15 матчей и 1 гол. Игрок подписал соглашение с днепрянами на три года.
Ди Франко перешел из Карпат / фото: СК Днепр-1
2019-й год "Днепр-1" завершил на восьмой строчке в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.
УНИАН ранее сообщал о том, что "Днепр-1" подписал бывшего футболиста "Динамо".
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