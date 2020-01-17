Днепр-1 усилился легионерами с опытом выступлений в УПЛ (фото)

Днепровский клуб продолжает активную трансферную кампанию.

"Днепр-1" подписал контракты с защитником Лукасом Тейлором и полузащитником Франсиско Ди Франко.

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Об этом сообщил официальный сайт клуба УПЛ.

Соглашение с 24-летним Тейлором рассчитано на полтора года. Это первый бразилец в истории "Днепра-1".

Защитник уже выступал в Украине за ПФК "Львов" и был одним из лидеров команды, после чего играл за команду U-23 в португальском "Эшториле".

Ди Франко проводил третий сезон в составе "Карпат". В нынешнем розыгрыше чемпионата Украины на счету 24-летнего аргентинца 15 матчей и 1 гол. Игрок подписал соглашение с днепрянами на три года.

2019-й год "Днепр-1" завершил на восьмой строчке в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Днепр-1" подписал бывшего футболиста "Динамо".