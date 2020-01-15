Вратарь сборной Украины Лунин официально сменил команду в Испании (фото, видео)
Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин покинул "Вальядолид", за который выступал на правах аренды, и продолжит карьеру в "Овьедо".
Об этом сообщила пресс-служба клуба испанской Сегунды.
Речь также идет об аренде до конца сезона. "Овьедо" занимает 17-е место во втором по силе дивизионе чемпионата Испании. При этом "Реал" получил гарантии, что украинец регулярно будет выходить на поле.
Lunin: "Quiero ayudar al #RealOviedo y crecer con el equipo” #LuninOviedistapic.twitter.com/DlKsXystb3— Real Oviedo (@RealOviedo) 15 января 2020 г.
Украинец уже провел первую тренировку в составе новой команды.
Último entrenamiento antes de viajar a Almería #RealOviedopic.twitter.com/MUPpxmsCH4— Real Oviedo (@RealOviedo) 15 января 2020 г.
В составе "Вальядолида" у Лунина практически не было игровой практики. Вратарь провел за команду всего два поединка в Кубке Испании, из-за чего "Реал" решил прервать договор аренды и найти игроку новую команду.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Лунин стал героем матча Кубка Испании.