Вратарь сборной Украины Лунин официально сменил команду в Испании (фото, видео)

Украинский футболист будет выступать в Сегунде.

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин покинул "Вальядолид", за который выступал на правах аренды, и продолжит карьеру в "Овьедо".

Об этом сообщила пресс-служба клуба испанской Сегунды.

Речь также идет об аренде до конца сезона. "Овьедо" занимает 17-е место во втором по силе дивизионе чемпионата Испании. При этом "Реал" получил гарантии, что украинец регулярно будет выходить на поле.

Украинец уже провел первую тренировку в составе новой команды.

В составе "Вальядолида" у Лунина практически не было игровой практики. Вратарь провел за команду всего два поединка в Кубке Испании, из-за чего "Реал" решил прервать договор аренды и найти игроку новую команду.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Лунин стал героем матча Кубка Испании.