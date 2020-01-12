Вратарь сборной Украины Лунин стал героем матча Кубка Испании (видео)
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин провел яркий матч в составе испанского "Вальядолида".
Команда голкипера на выезде встречалась с "Марбельей" в 1/32 финала Кубка Испании.
За 120 минут противостояния соперники не смогли определить победителя, обменявшись голами, в результате чего дело дошло до серии пенальти. Стоит отметить, что по ходу поединка Лунин несколько раз спасал гостей.
В серии украинец сумел отразить первые два удара "Марбельи". Сначала Лунин забрал мяч по центру ворот после удара паненкой, а затем достал мяч в нижнем углу ворот. "Вальядолид" победил в серии со счетом 4:1.
🇺🇦LUNIN vs FC Marbella pic.twitter.com/cRFQMpBnnH— SportsBoxingUA (@sports_ua) 11 января 2020 г.
Для Лунина это только второй поединок в составе "Вальядолида", где он находится на правах аренды из мадридского "Реала". Украинец получает игровую практику только в Кубке Испании.
УНИАН ранее сообщал о том, что легендарный футболист может возглавить "Барселону".