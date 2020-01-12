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Вратарь сборной Украины Лунин стал героем матча Кубка Испании (видео)

09:56, 12 января 2020
Футбол
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Лунин провел второй матч в сезоне за клуб / фото: marca.com

Команда голкипера на выезде встречалась с "Марбельей" в 1/32 финала Кубка Испании.

За 120 минут противостояния соперники не смогли определить победителя, обменявшись голами, в результате чего дело дошло до серии пенальти. Стоит отметить, что по ходу поединка Лунин несколько раз спасал гостей.

В серии украинец сумел отразить первые два удара "Марбельи". Сначала Лунин забрал мяч по центру ворот после удара паненкой, а затем достал мяч в нижнем углу ворот. "Вальядолид" победил в серии со счетом 4:1.

Для Лунина это только второй поединок в составе "Вальядолида", где он находится на правах аренды из мадридского "Реала". Украинец получает игровую практику только в Кубке Испании.

УНИАН ранее сообщал о том, что легендарный футболист может возглавить "Барселону".

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