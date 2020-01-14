Барселона уволила Вальверде и назначила нового главного тренера (фото)

Каталонский клуб подтвердил изменения официально.

Эрнесто Вальверде отправлен в отставку с поста главного тренера "Барселоны", а его место занял Кике Сетьен.

Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба.

Вальверде работал в "Барсе" с 2017 года. "Сине-гранатовые" при нем два раза становились чемпионами Испании, а также выиграли Кубок и Суперкубок страны.

61-летний Кике Сетьен подписал соглашение с каталонцами до лета 2022 года.

Quique Setién will be the new manager of FC Barcelona. Welcome!



➕ INFO https://t.co/EOP9MSFFJ1pic.twitter.com/IkhzFGyxHf — FC Barcelona (@FCBarcelona) 13 января 2020 г.

Сетьен в конце прошлого сезона покинул "Бетис" и оставался без работы. Также он тренировал "Лас-Пальмас", "Луго", "Расинг", ряд малоизвестных испанских команд и сборную Экваториальной Гвинеи.

"Барселона" лидирует в турнирной таблице Примеры, опережая "Реал" по дополнительным показателям. При этом каталонцы не смогли завоевать Суперкубок Испании, выбыв на стадии полуфинала.

Стоит отметить, что для "Барселоны" это первая замена главного тренера по ходу сезона за последние 17 лет.

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