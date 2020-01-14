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Барселона уволила Вальверде и назначила нового главного тренера (фото)

07:59, 14 января 2020
Футбол
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Эрнесто Вальверде / REUTERS

Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба.

Вальверде работал в "Барсе" с 2017 года. "Сине-гранатовые" при нем два раза становились чемпионами Испании, а также выиграли Кубок и Суперкубок страны.

61-летний Кике Сетьен подписал соглашение с каталонцами до лета 2022 года. 

Сетьен в конце прошлого сезона покинул "Бетис" и оставался без работы. Также он тренировал "Лас-Пальмас", "Луго", "Расинг", ряд малоизвестных испанских команд и сборную Экваториальной Гвинеи.

"Барселона" лидирует в турнирной таблице Примеры, опережая "Реал" по дополнительным показателям. При этом каталонцы не смогли завоевать Суперкубок Испании, выбыв на стадии полуфинала.

Стоит отметить, что для "Барселоны" это первая замена главного тренера по ходу сезона за последние 17 лет.

УНИАН ранее сообщал о фантастической статистике Зидана у руля "Реала".

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