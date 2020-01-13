Выиграл все финалы: озвучена фантастическая статистика Зидана во главе Реала

Французский специалист завоевал с мадридским клубом уже 10 трофеев.

Французский специалист Зинедин Зидан привел "Реал" к победе в Суперкубке Испании и завоевал свой десятый трофей со "сливочными" в качестве главного тренера.

По этому показателю Зидан вышел на второе место в истории мадридского клуба, сообщает в Twitter журналист Педро Мартин. Француз уступает только Мигелю Муньосу, на счету которого 14 трофеев.

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Интересно, что французский тренер не проигрывает в финалах. Как сообщает Squawka, под руководством Зидана "Реал" выиграл все девять финалов, в которых участвовал.

Twitter-аккаунт MisterChip подсчитал, что под руководством Зидана "Реал" выигрывает трофеи в среднем раз в 19 матчей. Всего француз руководил командой в 187 играх.

Напомним, Зидан трижды приводил "Реал" к победе в Лиге чемпионов, выигрывал чемпионат Испании, два Суперкубка Испании, два Суперкубка УЕФА и дважды побеждал в клубном чемпионате мира.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Барселону" может возглавить легендарный экс-футболист.