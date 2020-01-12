Фанаты Райо Вальекано устроили шествие с оскорблениями в адрес Зозули (видео)

Болельщики соперника "Райо" поддержали акцию.

Фанаты испанских клубов "Райо Вальекано" и "Баракальдо" перед поединком второго раунда Кубка Испании устроили шествие, во время которого оскорбляли украинского нападающего Романа Зозулю.

Об этом сообщает Masquealba.

Команды организовали совместный марш, во время которого обзывали Зозулю "нацистом", а также держали баннер "Футбол против расизма".

Встреча завершилась победой "Райо" со счетом 2:0.

Напомним, 15 декабря матч чемпионата Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван из-за оскорблений в адрес Зозули со стороны фанатов "Райо", которые назвали украинца "Е****м нацистом".

УНИАН ранее сообщал о том, что оскорбления в адрес Зозули звучали на двух матчах Примеры.