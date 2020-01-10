"Ты нацист": болельщики оскорбляли Зозулю еще на двух матчах чемпионата Испании

Фанаты обзывали украинского футболиста на поединках испанской Ла Лиги.

В Испании были зафиксированы еще два эпизода оскорбительных скандирований на трибунах в адрес украинского форварда Романа Зозули.

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Об этом сообщил официальный сайт Ла Лиги.

Первый случай произошел 22 декабря во время поединка 18-го тура Ла Лиги между "Осасуной" и "Реалом Сосьедад" (3:4). На шестой минуте порядка 400 фанатов хозяев на южном ярусе скандировали: "Ты нацист, Зозуля, ты нацист". Остальные зрители на стадионе не поддержали заряд, а некоторые даже свистели.

Похожая ситуация была зафиксирована на игре "Реал Сосьедад" - "Вильярреал" 5 января. 800 болельщиков хозяев на 13-й минуте также скандировали эти слова.

Напомним, 15 декабря матч чемпионата Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван из-за оскорблений в адрес Зозули со стороны фанатов "Райо", которые назвали украинца "Е****м нацистом".

Игроки "Альбасете" поддержали украинца и отказались выходить на второй тайм, а "Райо" был наказан штрафом и закрытием части трибун на двух домашних играх.

УНИАН ранее сообщал о том, что фанаты "Альбасете" вывесили баннер в поддержку Зозули.