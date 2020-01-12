Лучшие в АПЛ и Европе: Ливерпуль установил два исторических рекорда

"Красные" одержали очередную победу и сделали еще один шаг к титулу.

В 22-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" встречался с "Тоттенхэмом" и одержал победу со счетом 1:0, установив сразу два рекорда.

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Команда Юргена Клоппа одержала 20-ю победу в текущем чемпионате в 21-м матче, набрала 61 очко и продолжает уверенно лидировать в АПЛ.

"Ливерпуль" набрал 104 очка в 38 поединках Премьер-лиги, одержав 33 победы при 5 ничьих, не проиграв ни одного матча с учетом прошлого сезона. Последнее поражение подопечные Клоппа потерпели еще 3 января 2019-го.

Таким образом, мерсисайдцы установили рекорд в истории АПЛ по количеству очков за 38 поединков. В тройку лучших в аналогичных сериях входят "Манчестер Сити"-2018 и "Челси"-2005. У обеих команд было по 102 очка.

Кроме того, "Ливерпуль" стал первой командой в истории топ-5 европейских чемпионатов, которой удалось выиграть 20 стартовых игр сезона из 21-й.

УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус пропустил очередной курьезный гол.