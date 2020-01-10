Выронил мяч в ворота: антигерой финала ЛЧ Кариус пропустил очередной курьезный гол (видео)

Голкипер "Бешикташа" продолжает ошибаться.

Вратарь турецкого "Бешикташа" Лорис Кариус допустил очередной ляп в товарищеском поединке своей команды.

"Черные орлы" продолжают подготовку ко второй половине сезона, в рамках которой провели игру с клубом "Алтынорду".

На 12-й минуте форвард "Алтынорду" Метехан Мимароглу неудачно навесил, а мяч полетел в руки Кариусу, однако немецкий вратарь умудрился выронить его в собственные ворота.

Поединок завершился вничью - 2:2.

Лорис Кариус делает все, чтобы товарищеский матч "Бешикташа" не был скучным. pic.twitter.com/OXv8UFWm5G — Elvin Kerimov (@elvis_kerimov) 10 января 2020 г.

Стоит отметить, что Кариус выступает за "Бешикташ" на правах аренды из "Ливерпуля". Именно в составе мерсисайдцев в киевском финале Лиги чемпионов-2018 против "Реала" (1:3) вратарь допустил две грубейшие ошибки, которые привели к голам и позволили мадридцам завоевать трофей.

УНИАН ранее сообщал о том, что 18-летний игрок "Ливерпуля" забил фантастический победный гол в Кубке Англии.