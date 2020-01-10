Выронил мяч в ворота: антигерой финала ЛЧ Кариус пропустил очередной курьезный гол (видео)
Вратарь турецкого "Бешикташа" Лорис Кариус допустил очередной ляп в товарищеском поединке своей команды.
"Черные орлы" продолжают подготовку ко второй половине сезона, в рамках которой провели игру с клубом "Алтынорду".
На 12-й минуте форвард "Алтынорду" Метехан Мимароглу неудачно навесил, а мяч полетел в руки Кариусу, однако немецкий вратарь умудрился выронить его в собственные ворота.
Поединок завершился вничью - 2:2.
Лорис Кариус делает все, чтобы товарищеский матч "Бешикташа" не был скучным. pic.twitter.com/OXv8UFWm5G— Elvin Kerimov (@elvis_kerimov) 10 января 2020 г.
Стоит отметить, что Кариус выступает за "Бешикташ" на правах аренды из "Ливерпуля". Именно в составе мерсисайдцев в киевском финале Лиги чемпионов-2018 против "Реала" (1:3) вратарь допустил две грубейшие ошибки, которые привели к голам и позволили мадридцам завоевать трофей.
УНИАН ранее сообщал о том, что 18-летний игрок "Ливерпуля" забил фантастический победный гол в Кубке Англии.