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Выронил мяч в ворота: антигерой финала ЛЧ Кариус пропустил очередной курьезный гол (видео)

22:02, 10 января 2020
Футбол
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Кариус еще принадлежит Ливерпулю / фото: bjk.com.tr

"Черные орлы" продолжают подготовку ко второй половине сезона, в рамках которой провели игру с клубом "Алтынорду".

На 12-й минуте форвард "Алтынорду" Метехан Мимароглу неудачно навесил, а мяч полетел в руки Кариусу, однако немецкий вратарь умудрился выронить его в собственные ворота.

Поединок завершился вничью - 2:2.

Стоит отметить, что Кариус выступает за "Бешикташ" на правах аренды из "Ливерпуля". Именно в составе мерсисайдцев в киевском финале Лиги чемпионов-2018 против "Реала" (1:3) вратарь допустил две грубейшие ошибки, которые привели к голам и позволили мадридцам завоевать трофей.

УНИАН ранее сообщал о том, что 18-летний игрок "Ливерпуля" забил фантастический победный гол в Кубке Англии.

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