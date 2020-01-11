АПЛ: Тоттенхэм Моуриньо не сумел отобрать очки у Ливерпуля (видео)

Судьбу битвы тура в АПЛ решил единственный гол.

В центральном матче 22-го тура английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" принимал "Ливерпуль". Мерсисайдцы одержали минимальную победу.

Три очка "Ливерпулю" принес гол Роберто Фирмино, который был забит в первом тайме.

"Ливерпуль" одержал 20-ю победу в текущем чемпионате в двадцати одном матче, набрал 61 очко и продолжает уверенно лидировать в АПЛ.

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"Тоттенхэм" не смог выиграть в третьем подряд матче АПЛ. У "шпор" в активе 30 очков, они идут восьмыми.

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль" - 0:1

Гол: Фирмино, 37

"Тоттенхэм": Гассанига, Санчес, Альдервейрельд, Танганга, Орье, Уинкс, Эриксен (Ло Чельсо, 69), Роуз (Ламела, 69), Моура, Алли, Сон Хын Мин

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Д. Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Дж. Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 61), Салах (Шакири, 90+2), Фирмино, Мане (Ориги, 81)

УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус пропустил очередной курьезный гол.