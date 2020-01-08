Супергол с углового помог Реалу выйти в финал Суперкубка Испании (видео)

В первом полуфинале "Реал" уверенно выиграл у "Валенсии".

В первом полуфинальном матче Суперкубка Испании, который проходит в Саудовской Аравии, встречались "Валенсия" и "Реал".

Первым финалистом турнира стал мадридский гранд, который одержал уверенную победу.

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Счет в матче был открыт прямым ударом с углового - автором эффектного гола стал Тони Кроос. Вскоре Иско удвоил перевес ударом из центра штрафной, а во втором тайме "Реал" забил еще один красивый мяч - Лука Модрич отличился ударом внешней стороной стопы. "Валенсия" сумела уйти от разгрома уже в компенсированное ко второму тайму время.

"Валенсия" - "Реал" - 1:3

Голы: Парехо, 90+2 (пен.) - Кроос, 16, Иско, 39, Модрич, 65

"Валенсия": Доменек, Васс, Гарай, Паулиста, Гайя, Коклен (Собрино, 82), Кондогбия (Гомес, 58), Парехо, Солер, Торрес, Гамейро (Черышев, 70)

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди (Марсело, 71), Кроос, Каземиро, Модрич (Хамес, 77), Иско, Вальверде, Йович (Мариано Диас, 81)

Видеообзор матча

Гол Крооса

Toni Kroos has just scored directly from a corner against Valencia 😍🔥pic.twitter.com/JlVDld6y8B — Goal HQ (@goalhq_) 8 января 2020 г.

Во втором полуфинале 9 января "Барселона" сыграет с "Атлетико".

Отметим, что Суперкубок Испании впервые проходит в формате "Финала четырех".

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Вальядолид" отказался досрочно вернуть в "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина.