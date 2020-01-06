Вальядолид отказался досрочно вернуть Лунина в Реал - СМИ
"Вальядолид" не намерен досрочно прерывать аренду голкипера сборной Украины Андрея Лунина и отпускать его обратно в мадридский "Реал".
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Об этом сообщает издание AS.
Представители "Реала" связались с руководством "Вальядолида" и выразили желание вернуть футболиста уже этой зимой, так как Лунин не имеет стабильной игровой практики в команде.
По данным источника, "Вальядолид" ответил отказом и хочет сохранить вратаря до конца сезона. В клубе заверяют, что Лунин будет иметь шанс завоевать место в основе, а также получит игровое время в Кубке Испании.
Стоит отметить, что один кубковый поединок - это вся игровая практика украинца в его нынешней команде. "Реал" хочет найти вратарю новый клуб для аренды на ближайшие полгода.
Ранее Лунин выступал на правах аренды за "Леганес".
Как сообщал УНИАН, сэйв Лунина включен в топ-10 по итогам 2019 года в чемпионате Испании.