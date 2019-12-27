Итальянский топ-клуб объявил о трансфере Ибрагимовича

Шведский форвард вновь будет выступать за "Милан"

Звездный шведский нападающий Златан Ибрагимович продолжит карьеру в составе итальянского "Милана".

Об этом сообщает официальный сайт "Милана".

38-летний форвард подписал контракт на полгода - до лета 2020 года - с опцией продления еще на один сезон.

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Ибрагимович присоединится к "Милану" 2 января, чтобы пройти медобследование, после чего приступит к тренировкам.

"Я возвращаюсь в клуб, который я очень уважаю, и в город, который я люблю. Вместе с товарищами по команде я буду бороться за то, чтобы изменить ход этого сезона", - сказал нападающий.

Напомним, Ибрагимович уже выступал за "Милан" в 2010-2012 годах.

Предыдущим клубом шведа был американский "Лос-Анджелес Гэлакси".

УНИАН ранее также сообщал о том, что шведские фанаты повторно изуродовали статую Ибрагимовича.