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Белый и без носа: шведские болельщики изуродовали статую Ибрагимовича (фото)

16:18, 23 декабря 2019
Футбол
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Златан Ибрагимович / REUTERS

Фанаты шведского "Мальме" повторно изуродовали статую, которая была установлена в городе в честь воспитанника клуба Златана Ибрагимовича.

Если в прошлый раз последствия удалось устранить, то теперь статую залили серебряной краской, а также отрезали узнаваемую часть тела Златана - его нос.

REUTERS
REUTERS
REUTERS

38-летний футболист ранее сообщил, что стал совладельцем клуба "Хаммарбю", принципиального соперника "Мальме", на что фанаты отреагировали с яростью.

УНИАН ранее сообщал о том, что 62-летняя английская фанатка сделала 38 татуировок в честь Моуриньо.

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Теги: #Златан Ибрагимович