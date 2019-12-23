Белый и без носа: шведские болельщики изуродовали статую Ибрагимовича (фото)

Фанаты "Мальме" не могут простить форварду покупку акций другого клуба.

Фанаты шведского "Мальме" повторно изуродовали статую, которая была установлена в городе в честь воспитанника клуба Златана Ибрагимовича.

Если в прошлый раз последствия удалось устранить, то теперь статую залили серебряной краской, а также отрезали узнаваемую часть тела Златана - его нос.

38-летний футболист ранее сообщил, что стал совладельцем клуба "Хаммарбю", принципиального соперника "Мальме", на что фанаты отреагировали с яростью.

УНИАН ранее сообщал о том, что 62-летняя английская фанатка сделала 38 татуировок в честь Моуриньо.