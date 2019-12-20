Экс-тренер Динамо Хацкевич возглавил российский клуб (фото)

Белорусский специалист продолжит карьеру во втором по силе российском дивизионе.

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич возглавил волгоградский "Ротор".

Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.

Об условиях контракта не сообщается. Хацкевич приступит к работе с новым клубом 12 января.

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В тренерский штаб белоруса войдут старший тренер Максим Шацких, тренер по физподготовке Виталий Шпанюк и тренер вратарей Виталий Варивончик.

Отметим, что "Ротор" выступает во втором по силе российском дивизионе - ФНЛ. На данный момент команда лидирует в турнире и претендует на выход в РПЛ.

Напомним, Хацкевич был уволен из киевского "Динамо" в августе после того, как не сумел пройти с командой квалификацию Лиги чемпионов.

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