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Экс-тренер Динамо Хацкевич возглавил российский клуб (фото)

11:02, 20 декабря 2019
Футбол
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Александр Хацкевич / REUTERS

Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.

Об условиях контракта не сообщается. Хацкевич приступит к работе с новым клубом 12 января.

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В тренерский штаб белоруса войдут старший тренер Максим Шацких, тренер по физподготовке Виталий Шпанюк и тренер вратарей Виталий Варивончик.

Отметим, что "Ротор" выступает во втором по силе российском дивизионе - ФНЛ. На данный момент команда лидирует в турнире и претендует на выход в РПЛ.

фото: twitter.com/RotorOfficial

Напомним, Хацкевич был уволен из киевского "Динамо" в августе после того, как не сумел пройти с командой квалификацию Лиги чемпионов.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Игорь Суркис не планирует увольнять Алексея Михайличенко с поста главного тренера "Динамо"..

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Теги: #Динамо#Александр Хацкевич