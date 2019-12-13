Суркис не будет увольнять Михайличенко - СМИ

Тренер проработает в "Динамо" как минимум до конца текущего сезона.

Президент "Динамо" Игорь Суркис не планирует увольнять главного тренера команды Алексея Михайличенко после провала в Лиге Европы.

Как стало известно сайту Tribuna.com, Михайличенко будет работать как минимум до конца текущего сезона.

Вопрос об увольнении тренера не поднимался и до ничьей с "Лугано", которая привела к вылету команды из Лиги Европы.

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Суркис считает, что Михайличенко нужно дать возможность подготовить команду на зимних сборах, а выводы о его работе будут сделаны уже после завершения текущего сезона.

Напомним, Михайличенко принял "Динамо" уже по ходу сезона, сменив на посту главного тренера команды Александра Хацкевича.

Как сообщал УНИАН, после матча с "Лугано" Михайличенко заявил, что виноват в вылете команды из ЛЕ.