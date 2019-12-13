Суркис не будет увольнять Михайличенко - СМИ
18:02, 13 декабря 2019Футбол
116 0
Тренер проработает в "Динамо" как минимум до конца текущего сезона.
Алексей Михайличенко останется главным тренером Динамо / фото: dynamo.kiev.ua
Президент "Динамо" Игорь Суркис не планирует увольнять главного тренера команды Алексея Михайличенко после провала в Лиге Европы.
Как стало известно сайту Tribuna.com, Михайличенко будет работать как минимум до конца текущего сезона.
Вопрос об увольнении тренера не поднимался и до ничьей с "Лугано", которая привела к вылету команды из Лиги Европы.
Читайте также"Позор и дно": реакция сети на вылет Динамо из Лиги Европы
Суркис считает, что Михайличенко нужно дать возможность подготовить команду на зимних сборах, а выводы о его работе будут сделаны уже после завершения текущего сезона.
Напомним, Михайличенко принял "Динамо" уже по ходу сезона, сменив на посту главного тренера команды Александра Хацкевича.
Как сообщал УНИАН, после матча с "Лугано" Михайличенко заявил, что виноват в вылете команды из ЛЕ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Украинские клубы в еврокубках 2019/20