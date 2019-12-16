"Никто не сломает": Динамо поддержало Зозулю после скандала в Испании
Киевское "Динамо" выразило поддержку украинскому нападающему "Альбасете" Роману Зозуле после оскорблений в его адрес со стороны фанатов "Райо Вальекано".
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Сообщение появилось на официальной странице клуба в Facebook.
"Твой бойцовский характер и воля к правде и чести, патриотизм всегда были и остаются главными добродетелями. Тебя никто и никогда не сломает, правда на твоей стороне. Роман, мы с тобой!".
Стоит отметить, что Зозуля является воспитанником киевского "Динамо".
Напомним, матч "Райо Вальекано" - "Альбасете" пришлось прервать после первого тайма из-за того, что фанаты хозяев скандировали: "Зозуля" - е****й нацист".
Конфликт между украинским форвардом и ультрас "Райо" возник еще в позапрошлом году, когда фанаты сорвали его переход в клуб, обвинив в приверженности ультраправым взглядам.
Как сообщал УНИАН, в МИД Украины прокомментировали скандал с оскорблениями Зозули.