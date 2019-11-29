"Играли до последнего": футболисты Динамо - о поражении от Мальме

Виталий Буяльский отметил нехватку концентрации у команды.

Футболисты киевского "Динамо" поделились эмоциями после поражения от шведского "Мальме" (3:4) на выезде в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

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Виталий Миколенко отметил, что вина за последний пропущенный мяч лежит на нем:

"В обороне допустили ошибки индивидуальные и позиционные. Не могу объяснить, почему пропускаем нелепые голы на старте таймов. Дело не в дисциплине.

Сидорчук спросил, почему Розенбергу не дали желтую. Дали из-за агрессии ему предупреждение. Вдесятером могли выигрывать, могли забить четвертый. Но я допустил индивидуальную ошибку, там уже много игроков было в штрафной, тяжело уже было", - заявил защитник в эфире "Футбол 2".

Виталий Буяльский заявил, что команда не справилась со стандартами соперника:

"Наверное, мы были не готовы к стандартам соперника, потому что вся опасность была от них. Команда выиграла. Молодцы. Желтые карточки нашим игрокам - их можно было давать, а можно и не давать. Когда мы фолили, нам сразу давали желтые, а сопернику нет. Нет концентрации, которая должна быть с первых минут. Нужно пообщаться друг с другом на эту тему", - цитирует хавбека "Динамомания".

По словам Виктора Цыганкова, команда до финального свистка верила в победу:

"Мы играли до последнего. Даже вдесятером верили, что сможем увезти очки. Но сложилось так, как сложилось. Будем надеяться, что болельщики придут поддержать нас в последней игре, мы добудем победу и пройдем дальше".

Заключительный матч группового этапа "Динамо" проведет 12 декабря дома против швейцарского "Лугано". Только победа позволит киевскому клубу выйти в плей-офф Лиги Европы.

УНИАН ранее сообщал о всех результатах матчей 5-го тура группового этапа Лиги Европы.