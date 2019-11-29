Лига Европы: результаты матчей 5-го тура, положение команд

"МЮ" проиграл в Казахстане, "Рома" разгромила "Истанбул", а "Арсенал" потерпел домашнее поражение.

28 ноября были сыграны матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы.

По итогам этого тура еще ряд команд гарантировал себе путевки в плей-офф. К "Севилье", "Эспаньолу", "Селтику", "Базелю" и "Манчестер Юнайтед" добавились "Гент", "Вольфсбург", "Брага", "Вулверхэмптон", АЗ, АПОЕЛ, "Спортинг" и ЛАСК.

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Что касается украинских клубов, то "Александрия" проиграла "Вольфсбургу" и потеряла шансы на выход в плей-офф, а "Динамо" уступило "Мальме".

Результаты матчей

Группа А

"Дюделандж" - АПОЕЛ - 0:2

"Севилья" - "Карабах" - 2:0

Положение команд: "Севилья" - 15 очков, АПОЕЛ - 7, "Карабах" - 4, "Дюделандж" - 3

Группа В

"Мальме" - "Динамо" Киев - 4:3

"Лугано" - "Копенгаген" - 0:1

Положение команд: "Копенгаген" - 9 очков, "Мальме" - 8, "Динамо" Киев - 6, "Лугано" - 2

Группа С

"Краснодар" - "Базель" - 1:0

"Трабзонспор" - "Хетафе" - 0:1

Положение команд: "Базель" - 10 очков, "Краснодар" - 9, "Хетафе" - 9, "Трабзонспор" - 1

Группа D

"Русенборг" - ЛАСК - 1:2

"Спортинг" - ПСВ - 4:0

Положение команд: "Спортинг" - 12 очков, ЛАСК - 10, ПСВ - 7, "Русенборг" - 0

Группа E

"Лацио" - "Клуж" - 1:0

"Селтик" - "Ренн" - 3:1

Положение команд: "Селтик" - 13 очков, "Клуж" - 9, "Лацио" - 6, "Ренн" - 1

Группа F

"Витория Гимарайнш" - "Стандард" - 1:1

"Арсенал" - "Айнтрахт" Франкфурт - 1:2

Положение команд: "Арсенал" - 10 очков, "Айнтрахт" - 9, "Стандард" - 7, "Витория Гимарайнш" - 2

Группа G

"Фейеноорд" - "Рейнджерс" - 2:2

"Янг Бойз" - "Порту" - 1:2

Положение команд: "Рейнджерс" - 8 очков, "Порту" - 7, "Янг Бойз" - 7, "Фейеноорд" - 5

Группа H

"Ференцварош" - "Эспаньол" - 2:2

ЦСКА Москва - "Лудогорец" - 1:1

Положение команд: "Эспаньол" - 11 очков, "Лудогорец" - 7, "Ференцварош" - 6, ЦСКА - 2

Группа I

"Александрия" - "Вольфсбург" - 0:1

"Сент-Этьен" - "Гент" - 0:0

Положение команд: "Гент" - 9 очков, "Вольфсбург" - 8, "Сент-Этьен" - 4, "Александрия" - 3

Группа J

"Вольфсберг" - "Боруссия" Менхенгладбах - 0:1

"Истанбул" - "Рома" - 0:3

Положение команд: "Боруссия" М - 8 очков, "Рома" - 8, "Истанбул" - 7, "Вольфсберг" - 4

Группа K

"Брага" - "Вулверхэмптон" - 3:3

"Бешикташ" - "Слован" Братислава - 2:1

Положение команд: "Брага" - 11 очков, "Вулверхэмптон" - 10, "Слован" - 4, "Бешикташ" - 3

Группа L

"Астана" - "Манчестер Юнайтед" - 2:1

АЗ - "Партизан" - 2:2

Положение команд: "Манчестер Юнайтед" - 10 очков, АЗ - 9, "Партизан" - 5, "Астана" - 3

УНИАН ранее также сообщал о том, что определилась половина участников плей-офф Лиги чемпионов.