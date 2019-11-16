Сербия - Украина: где смотреть матч отбора на Евро-2020

Сборная Украины проведет заключительный матч в квалификации на чемпионат Европы.

В рамках отбора на Евро-2020 17 ноября сборная Украины проведет поединок на выезде против сборной Сербии. Встреча пройдет в Белграде.

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УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Сербия - Украина.

Начало матча - в 16:00.

В прямом эфире транслировать встречу сербской и украинской сборных будут телеканалы "Футбол 1" и ТРК "Украина".

Сборная Украины досрочно выиграла группу B и вышла в финальную часть Евро-2020, тогда как сербам нужна победа, чтобы иметь шансы побороться с Португалией за второе место.

Матч Украина - Сербия в июне завершился победой подопечных Шевченко - 5:0.

УНИАН ранее сообщал о том, что лидер сборной Сербии хочет отомстить Украине за разгром во Львове.