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Сербия - Украина: где смотреть матч отбора на Евро-2020

12:40, 16 ноября 2019
Футбол
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Украина разгромила Сербию во Львове / фото: УАФ

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УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Сербия - Украина.

Начало матча - в 16:00.

В прямом эфире транслировать встречу сербской и украинской сборных будут телеканалы "Футбол 1" и ТРК "Украина".

Сборная Украины досрочно выиграла группу B и вышла в финальную часть Евро-2020, тогда как сербам нужна победа, чтобы иметь шансы побороться с Португалией за второе место.

Матч Украина - Сербия в июне завершился победой подопечных Шевченко - 5:0.

УНИАН ранее сообщал о том, что лидер сборной Сербии хочет отомстить Украине за разгром во Львове.

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Теги: #сборная Украины#Евро-2020