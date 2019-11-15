Лидер сборной Сербии хочет отомстить Украине за разгромное поражение во Львове

Душан Тадич при этом не слишком верит в выход на Евро-2020.

Полузащитник сборной Сербии Душан Тадич поделился ожиданиями от заключительного поединка отбора на Евро-2020 против Украины.

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Футболиста цитирует портал Mondo.

"Нам будет сложно выйти на Евро-2020 в этой ситуации. Португалия будет играть с Люксембургом и будет иметь очень большие шансы на успех. Все-таки португальцы значительно сильнее, чем их соперник. Остается надеяться, что в Люксембурге будет плохое поле. Будем верить в чудо.

Матч с Украиной? Нам надо отомстить за то, что было в нашей первой игре. Мы приложим намного больше усилий и тогда будем рассчитывать на положительный результат", - отметил Тадич.

Поединок пройдет в Сербии 17 ноября. Первая игра сборных во Львове завершилась разгромной победой команды Андрея Шевченко со счетом 5:0.

Украина уже выиграла группу B и досрочно вышла на Евро-2020. Сербам надо побеждать в предстоящем поединке и надеяться на потерю очков Португалией против Люксембурга.

УНИАН ранее сообщал о том, что сборная Украины с трудом обыграла Эстонию в товарищеском матче.