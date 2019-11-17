Сербия - Украина - 2:2: онлайн матча отбора на Евро-2020

Сборная Украины завершила свой путь в квалификации на чемпионат Европы.

17 ноября в Белграде прошел матч десятого тура отбора на Евро-2020 между сборными Сербии и Украины. Подопечные Андрея Шевченко провели заключительный поединок в квалификации.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Сербия - Украина.

Евро-2020, квалификация, 10-й тур

Сербия - Украина - 2:2

Голы: Тадич, 9 (с пенальти), Митрович, 56 - Яремчук, 32, Беседин, 90+3

Сербия: Райкович, Родич, Коларов, Миленкович, Ник. Максимович, Нем. Максимович (Миливоевич, 76), Гудель, Радоньич (Милинкович-Савич, 82), Ляйич (Гачинович, 69), Тадич, Митрович

Украина: Пятов, Миколенко, Кривцов, Матвиенко, Караваев, Сидорчук, Малиновский (Шахов, 88), Коваленко (Шепелев, 77), Цыганков (Беседин, 77), Ярмоленко, Яремчук

Онлайн-трансляция матча

90+4 - Финальный свисток! Сербия - Украина - 2:2.

90+3 - ГОООООООООООООЛ! Украина уходит от поражения - 2:2! Беседин из центра штрафной пробил в нижний угол ворот.

90+3 - Караваев опасно бьет - Райкович на месте.

90+2 - Пятов побежал на угловой, но с мячом не встретился. Сербам не удалось тут же воспользоваться отсутствием голкипера в воротах.

90 - Три минуты добавлено ко второму тайму.

88 - Вместо Малиновского на поле вышел Шахов.

88 - Яремчук получил "горчичник".

87 - Момент! Шепелев мог забивать после подачи Караваева, но пробил над перекладиной.

82 - Милинкович-Савич поменял Радоньича.

78 - Максимович выбивал мяч, попал в затылок Кривцова, от которого мяч полетел в сторону ворот, но выше.

77 - Двойная замена от Шевченко. Беседин вместо Цыганкова, а Шепелев - вместо Коваленко.

76 - Неманью Максимовича поменял Миливоевич.

74 - Тренерский штаб сборной Украины не спешит с заменами. А времени, чтобы отыграться, остается все меньше.

72 - Митрович бьет с острого угла - Пятов на месте.

69 - Первая замена у Сербии. Гачинович вышел вместо Ляйича.

66 - Очень неудачным навесом Цыганкова завершилась атака Украины. В последние минуты не идет игра в нападении у нашей сборной.

61 - Матвиенко в подкате опередил Радоньича, который мог выходить на ворота.

56 - ГОЛ! Сербия вновь впереди - 2:1. Тадич подал на дальнюю штангу на Митровича, тому позволили принять мяч и спокойно отправить его в дальний угол.

51 - И снова удар от Ляйича. На этот раз из-за пределов штрафной и неточно.

50 - Пятов! Справился с опасным ударом Ляйича в ближний угол ворот.

49 - После навеса Ярмоленко сербы вынесли мяч на Малиновского, но у того прицельный удар не получился.

46 - Начался второй тайм!

45+1 - Перерыв! 1:1 на табло.

45 - Яремчук принял мяч перед штрафной, прицелился и вторым касанием крутил в угол, но Райкович перевел сферу на угловой.

43 - Ярмоленко красиво пропустил мяч после паса справа, но финт оказался неэффективен - партнеры не поняли игрока "Вест Хэма".

38 - Откровенно не получился дальний удар с правой у Малиновского. Мяч улетел в сторону углового флажка.

34 - Желтая карточка Радоньичу.

32 - ГОООООООООООООЛ! Украина сравнивает счет - 1:1! Коваленко отдал направо на Цыганкова, тот навесил на линию вратарской, а Яремчук точно пробил головой!

28 - Дальний удар от Ляйича - рядом со штангой.

24 - А теперь у ворот Украины момент, но все же менее опасный. Матвиенко подставил колено и заблокировал удар Ляйича.

23 - Штанга спасает Сербию! Яремчук пытался обыграть Райковича, голкипер бросился в ноги форварду, после чего мяч отлетел на Ярмоленко, но тот не сумел точно сыграть на добивании.

22 - Украинцы завладели инициативой и в последние минуты не отдают мяч сопернику.

19 - Первый удар в створ от Украины. Коваленко своим пасом нашел в штрафной Цыганкова, тот бил низом в ближний, но голкипер там и находился, а потому забрал мяч.

13 - Опасно у ворот Пятова, но Тадич с близкого расстояния не попал в дальний угол.

12 - Ярмоленко нанес удар с дальней дистанции - неточно.

11 - Украина заработала первый в матче угловой, но после подачи Цыганкова пробить никому не удалось.

9 - ГОЛ! Сербия вышла вперед. Тадич уверенно реализовал пенальти - 1:0.

8 - Пенальти в ворота сборной Украины. После удара Тадича мяч попал в руку Матвиенко. Желтую карточку получил защитник.

7 - Пятов вступает в игру. Гудель пробил издали - мяч подпрыгнул перед Пятовым, но голкипер справился с ударом.

5 - Сербия впервые доставила мяч в штрафную украинцев, но "желто-синие" без проблем отразили это наступление.

4 - Все спокойно на поле в дебюте матча. Пока ни одна, ни вторая команды не могут особо продвинуться с мячом.

1 - Матч начался!

Команды вышли на поле. Звучат национальные гимны. Очень немного болельщиков на трибунах. Украинские болельщики организованной группой на матч, напомним, вообще не приехали в целях безопасности.

Украинская сборная на разминке.

Андрей Пятов сегодня проведет 93-й матч за сборную Украины и станет рекордсменом команды по количеству матчей среди вратарей.

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14 ноября Украина в товарищеском матче обыграла Эстонию, а Сербия - в отборе на Евро-2020 победила Люксембург.

Сборная Украины в этой встрече сыграет в желтой форме. Сербия - в красной.

Из тех футболистов украинской сборной, которые готовились к матчу, в заявку на игру не попали Марьян Швед и Дмитрий Иванисеня. Из-за дисквалификации на поле не выйдет Тарас Степаненко, из-за травм игру пропустят Марлос, Александр Зинченко и Жуниор Мораес. Под вопросом участие во встрече Евгения Коноплянки.

Дневник сборной перед матчем против Сербии.

Стадион "Райко Митич", на котором пройдет матч.

Сборная Украины к этому моменту набрала 19 очков и досрочно гарантировала себе выход на Евро-2020, а также первое место в отборочной группе. Однако мотивации на матч против Сербии должно хватать. Во-первых, ничья или победа позволят Украине попасть в первую корзину жеребьевки Евро-2020, во-вторых, "желто-синие" впервые в своей истории могут завершить год без поражений.

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Сборная Сербии, у которой 13 очков, еще имеет шансы занять второе место в группе, однако не все зависит от сербов. Им нужно не только побеждать Украину, но еще и надеяться, что Португалия, у которой 14 очков, потеряет очки в матче с Люксембургом.

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Матч этих команд в первом круге, напомним, завершился разгромной победой украинской сборной со счетом 5:0.