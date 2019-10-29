"Привет, Испания": знаменитый шведский футболист Ибрагимович анонсировал возвращение в Европу (видео)

Нападающий сделал заявление в соцсетях.

Знаменитый шведский форвард Златан Ибрагимович, который выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси" в США, анонсировал возвращение в европейский футбол.

Златан опубликовал заявление в сторис Instagram, а ролик попал в Twitter-аккаунт Sky Sports Football.

"Привет, Испания! Угадаете, что? Я возвращаюсь", - заявил нападающий.

38-летний футболист уже выступал за "Барселону" с 2009 по 2011 год. В нынешнем сезоне чемпионата MLS Ибра провел 31 матч, забил 31 гол и отдал 8 ассистов.

УНИАН ранее сообщал, что Ибрагимович запустил эффектный флешмоб.