Как в "Матрице": звезда мирового футбола Ибрагимович запустил эффектный флешмоб (видео)
13:09, 27 сентября 2019Футбол
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Златан Ибрагимович призвал звезд спорта повторить свой трюк.
Златан Ибрагимович / REUTERS
Знаменитый шведский форвард Златан Ибрагимович, который выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси", запустил в сети новый флешмоб.
Ибрагимович на видео в Instagram продемонстрировал эффектный трюк с мячом и назвал свой флешмоб "Matrixchallenge".
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Суть трюка - в том, чтобы удерживать мяч на груди, наклонившись назад, и двигать руками, имитируя знаменитую сцену из "Матрицы", в которой герой уворачивался от пуль.
В комментарии к своему посту Ибрагимович отметил полузащитника "МЮ" Поля Погба, теннисиста Новака Джоковича, бойца Хабиба Нурмагомедова и агента Мино Райолу, призвав их повторить трюк.
УНИАН ранее также сообщал о том, что египетский голкипер совершил фантастический сэйв.
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