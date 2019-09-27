Как в "Матрице": звезда мирового футбола Ибрагимович запустил эффектный флешмоб (видео)

Златан Ибрагимович призвал звезд спорта повторить свой трюк.

Знаменитый шведский форвард Златан Ибрагимович, который выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси", запустил в сети новый флешмоб.

Ибрагимович на видео в Instagram продемонстрировал эффектный трюк с мячом и назвал свой флешмоб "Matrixchallenge".

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Суть трюка - в том, чтобы удерживать мяч на груди, наклонившись назад, и двигать руками, имитируя знаменитую сцену из "Матрицы", в которой герой уворачивался от пуль.

В комментарии к своему посту Ибрагимович отметил полузащитника "МЮ" Поля Погба, теннисиста Новака Джоковича, бойца Хабиба Нурмагомедова и агента Мино Райолу, призвав их повторить трюк.

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